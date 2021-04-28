Первомайский район, Оренбургская область, , 10:54 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области вынесен приговор экс-главе Сергиевского сельсовета. Бывшая чиновница признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным следствия, что в 2018 году глава сельсовета похитила около 30 тыс. рублей под предлогом фиктивного исполнения работ по демонтажу фонарей на столбах уличного освещения и замене лампочек.

Суд оштрафовал бывшего главу муниципального образования на 120 тыс. рублей и лишил права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе. Судебный приговор не вступил в законную силу.

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