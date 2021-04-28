Сан-Франциско, США, 28 апреля 2021, 10:53 — REGNUM В Pokemon GO добавят двух легендарных покемонов из игр Pokemon X и Pokemon Y. Об этом сообщило издание Eurogamer.
Покемоны Ксернеас и Ивелтал появятся в игре в мае 2021 года — с их появлением будут связаны различные тематические события. Сообщается, что у геймеров будет возможность добавить их в свою коллекцию.
ИА REGNUM напоминает, что Pokemon GO — игра для мобильных устройств, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймерам нужно ловить покемонов и участвовать в схватках, перемещаясь по реальному миру со смартфоном в руках.
Читайте ранее в этом сюжете: В игре Fallout 76 теперь можно построить себе второй дом