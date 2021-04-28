Сан-Франциско, США, , 10:53 — REGNUM В Pokemon GO добавят двух легендарных покемонов из игр Pokemon X и Pokemon Y. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Покемоны Ксернеас и Ивелтал появятся в игре в мае 2021 года — с их появлением будут связаны различные тематические события. Сообщается, что у геймеров будет возможность добавить их в свою коллекцию.

ИА REGNUM напоминает, что Pokemon GO — игра для мобильных устройств, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймерам нужно ловить покемонов и участвовать в схватках, перемещаясь по реальному миру со смартфоном в руках.

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