Симферополь, , 10:53 — REGNUM Заместитель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Инна Смаль, в начале апреля назначенная исполняющей обязанности руководителя комитета, уволилась по собственному желанию. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров Республики Крым опубликовано 28 апреля на сайте правительства региона.

«Освободить Смаль Инну Вячеславовну от должности заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по собственной инициативе», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Инна Смаль была назначена врио руководителя Госкомрегистра Крыма 5 апреля после увольнения с должности Александра Спиридонова. Последний проработал руководителем комитета семь лет, с июля 2014 года.