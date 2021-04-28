Бостон, США, , 10:52 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, сделавший дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Лугенц Дорт, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает 26-е место в турнирной таблице НБА. «Бостон» идёт на 15-м месте.

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