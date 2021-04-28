Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM В Екатеринбурге пожилой мужчина мог умереть на автобусной остановке, из-за оторвавшегося тромба сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.

По словам начальника пресс-службы полковника Валерия Горелых, умерший — 64-летний мужчина. Его личные вещи тронуты не были.

«По одной из предполагаемых версий, у скончавшегося мог оторваться тромб», — сообщил Горелых.

В СК начали доследственную проверку по факту инцидента. Тело отправлено на экспертизу, устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тело мужчины обнаружили утром 28 апреля на улице Донбасская.

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