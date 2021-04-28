Уфа, , 10:55 — REGNUM 140 дворов начали благоустраивать в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, до запуска программы «Башкирские дворики» во многих дворах республики стояли «качели-убивалки» с жестким сцеплением, а детские площадки с резиновым покрытием можно было пересчитать по пальцам.

Хабиров сообщил, что программа «Башкирские дворики» является одной из его любимых программ, в рамках реализации которой в регионе уже были приведены в порядок 780 дворов. В 2021 году темпы благоустройства были сокращены из-за коронавируса. Сейчас рабочие начали благоустраивать 140 дворов, в которых будут установлены 125 спортивных и детских игровых площадок с резиновым покрытием, 839 светильников, 783 скамейки и почти 700 урн. Кроме этого, будут обустроены газоны на площади в 87,6 тысяч кв метров.

Глава республики подчеркнул, что все проекты разрабатываются с учетом мнения жителей. Всего же до 2024 года планируется благоустроить три тысячи дворов республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут ввести должность парк-менеджера.