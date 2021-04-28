Аддис-Абеба, , 10:54 — REGNUM УАЗ и эфиопская компания Bazra Motors заключили соглашение о запуске производства, развитии реализации и обеспечении последующего технического обслуживания продукции Ульяновского автозавода на территории Эфиопии. Об этом сообщает пресс-служба УАЗ.

Согласно подписанного соглашения, сборка машин крупноузловым методом будет осуществляться на заводе Bazra Motors в городе Комболча.

Отмечается, что на производственной площадке Bazra Motors будут выпускаться модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи», внедорожники «Хантер» и автомобили классической линейки СГР. Ожидается, что в будущем на заводе в Комболче будет налажен выпуск уникальных версий УАЗ, созданных с учётом местной специфики.

По планам компании, к 2023 году в Эфиопии будут выпускаться 3000 машин УАЗ в год. Первая поставка 64 машинокомплектов запланирована на август 2021 года.

Напомним, в конце 2020 года делегация из Эфиопии, среди которой были представители компании Bazra Motors, посетили Ульяновский автомобильный завод. Отмечалось, что представители делегации заинтересованы в поставке машинокомплектов для организации крупноузловой сборки автомобилей УАЗ.

Читайте также: Представлена новая версия фургона УАЗ «Профи»