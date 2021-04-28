Владимир, , 10:50 — REGNUM Причиной оставления без движения исков осужденного блогера Алексея Навального в адрес администрации ИК-2 в Покрове стало отсутствие доверенности у адвоката. Об этом сообщили в секретариате Петушинского районного суда Владимирской области.

«Навальный выдал доверенность некоему Пахомову, который в свою очередь уполномочил (адвоката Вадима) Кобзева. При этом доверенности Навального Кобзеву в предоставленных материалах нет», — сообщили ТАСС в суде.

Напомним, 27 апреля Петушинский районный суд оставил без движения иски адвоката Навального в адрес колонии. Иски связаны с решением о постановке осужденного на профилактический учет как склонного к побегу, невыдаче Корана и вырезкой статей из газет.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». При этом блогер злостно нарушал режим условного заключения, и в итоге суд заменил ему приговор на реальный срок. Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По предварительным данным, Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

Читайте также: «Запах жареной курицы сильнее политической воли» —Навальный бросил голодать