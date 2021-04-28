Балтайский район, Саратовская область, , 11:14 — REGNUM Жалобы жителей Балтайского района не остались без внимания региональных властей. По поручению губернатора Валерия Радаева из резервного фонда на ремонт школы и детского сада выделят 10 млн рублей. Об сообщает телеграм-канал регионального правительства «Пул №64».

Жители сел Балтай и Донгуз в феврале во время встречи с главой Саратовской области пожаловались на плохое состояние крыш в школе и в детском саду. С их слов, мягкая кровля постоянно протекает, а частичный ремонт проводили 10 лет назад.

Согласно поручению, порядка 8,4 млн рублей направят на капремонт кровли в школе села Балтай и 1,6 млн рублей — на ремонт крыши детсада в селе Донгуз.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Саратовской области отремонтируют 14 спортзалов сельских школ. За два года (2019 и 2020 годы) по нацпроекту «Образование» благоустроили 30 спортзалов.

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