Роквилл, США, , 10:47 — REGNUM Многопользовательская ролевая игра Fallout 76 получила масштабное обновление, которое позволяет геймерам построить себе второй дом. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Новая функция позволит геймерам создать ещё один переносной лагерь C.A.M.P. и разместить его в любой точке игрового мира. Помимо этого, игроки теперь смогут один раз перераспределить навыки своего персонажа.

ИА REGNUM напоминает, что Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная студией Bethesda Game Studios. Она получила негативные отзывы на релизе, однако со временем всё же была тепло принята геймерами и критиками, благодаря различным контентным обновлениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: геймеры спели о своей любви к монстру из Minecraft