Бузулукский район, Оренбургская область, , 10:47 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области возле жилого дома обнаружено 15 опасных танковых снарядов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Обнаруженные в овраге снаряды Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

На боеприпасы в овраге наткнулся житель села Елховка. Снаряды находятся всего в 50 метрах от дома.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что танковые снаряды имеют взрыватели и представляют опасность. Место происшествия оцепили. Ожидается приезд военных специалистов для разминирования.

Стоит отметить, в апреле боеприпасы местные жители обнаруживали в Акбулакском районе и под Сорочинском.

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