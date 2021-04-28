Москва, , 10:47 — REGNUM Оттолкнувшись от локальных минимумов, отмеченных в начале недели, нефть вернулась на траекторию роста. заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent умеренно дорожает 28 апреля после вчерашнего роста, тестируя отметку $66 за баррель и отметив ранее максимумы в районе $66,20. В целом котировки довольно сдержанно реагируют на поступающие отраслевые новости.

Настроения трейдеров улучшились после решения альянса ОПЕК+ оставить без изменений свои планы по увеличению добычи га 2,1 млн баррелей в день с мая по июль.

Такой вердикт был ожидаемым, а вот комментарии относительно пандемии оказали, пожалуй, более ощутимую поддержку ценам, поскольку экспортеры подчеркнули, что всплеск заражений в Индии не будет иметь долгосрочных последствий для спроса.

Тем временем отчет API произвел неоднозначное впечатление на рынок. Запасы сырой нефти выросли на 4,3 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов упали на 1,2 млн и 2,4 млн соответственно.

Теперь трейдеры гадают, будет ли прирост запасов в отчете от vинэнерго США менее агрессивным. Если выйдут более оптимистичные цифры, Brent может ускорить подъем в краткосрочной перспективе.

Локальным сдерживающим рост фактором служит укрепление доллара, который растет по всему спектру рынка и мешает номинированному в USD сырью.

Дневное закрытие над уровнем $66 подтвердит недавний бычий прорыв и откроет путь к следующему барьеру в виде отметки $67», — считает эксперт.

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