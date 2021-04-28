Москва, , 10:48 — REGNUM Исполнители Филипп Киркоров и Maruv анонсировали выход совместной песни. Они опубликовали в своих Instagram-аккаунтах посты с видео-фрагментом из больницы.

https://www.instagram.com/p/COLHSbLq3-c/

Ради кадра Киркоров сел в инвалидную коляску, а Maruv надела костюм медсестры. «Моя коварная и самая сексуальная Maruv «забрала в свои сети», — подписал пост Киркоров.

Отметим, что премьера сингла Филиппа Киркорова и Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) состоится 30 апреля 2021 года. Название песни пока не раскрывается.

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