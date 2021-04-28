Москва, , 10:45 — REGNUM За два месяца 2021 года компания из дивизиона группы «ПИК» миллиардера Сергея Гордеева получила уже три банкротных иска, два из которых поданы 27 апреля 2021 года. Претензии ООО «Первый клининговый оператор» и ООО «Сервис плюс» арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Кредиторы подали банкротные иски к ООО «ПИК-Комфорт». Сумма претензий не сообщается. При этом в 2020—2021 годах ООО «Первый клининговый оператор» активно судилось с «ПИК-Комфорт». Последний иск, поданный в марте 2021 года, о взыскании 659 тыс. рублей арбитраж пока оставил без движения, но, например, в декабре 2020 года был удовлетворен иск на сумму 2,79 млн рублей. В основе спора лежал договор на оказание услуг по организации уборки и содержания мест общего пользования, придомовой территории, мусорокамер и службы дежурных по подъездам в многоквартирных домах.

Схожая ситуация и с ООО «Сервис плюс». В 2020 и 2021 годах ею были поданы к «ПИК-Комфорт» как минимум два финансовых иска. В декабре 2020 года было удовлетворено требование о взыскании 16,4 млн рублей долга и пени по договору организации уборки мест общего пользования и прилегающей территории по ряду адресов. Решение устоялось в вышестоящей инстанции. На 13 мая 2021 года назначено заседание по иску «о взыскании 1 634 258 рублей 83 копеек».

Напомним, в марте 2021 года исковое заявление о несостоятельности к той же компании группы «ПИК» подало ООО «Сервисбух» из Подмосковья. Спустя несколько дней после подачи иска заявитель его отозвал.