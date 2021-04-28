Москва, 28 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. За два месяца 2021 года компания из дивизиона группы «ПИК» миллиардера Сергея Гордеева получила уже три банкротных иска, два из которых поданы 27 апреля 2021 года. Претензии ООО «Первый клининговый оператор» и ООО «Сервис плюс» арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Кредиторы подали банкротные иски к ООО «ПИК-Комфорт». Сумма претензий не сообщается. При этом в 2020—2021 годах ООО «Первый клининговый оператор» активно судилось с «ПИК-Комфорт». Последний иск, поданный в марте 2021 года, о взыскании 659 тыс. рублей арбитраж пока оставил без движения, но, например, в декабре 2020 года был удовлетворен иск на сумму 2,79 млн рублей. В основе спора лежал договор на оказание услуг по организации уборки и содержания мест общего пользования, придомовой территории, мусорокамер и службы дежурных по подъездам в многоквартирных домах.

Схожая ситуация и с ООО «Сервис плюс». В 2020 и 2021 годах ею были поданы к «ПИК-Комфорт» как минимум два финансовых иска. В декабре 2020 года было удовлетворено требование о взыскании 16,4 млн рублей долга и пени по договору организации уборки мест общего пользования и прилегающей территории по ряду адресов. Решение устоялось в вышестоящей инстанции. На 13 мая 2021 года назначено заседание по иску «о взыскании 1 634 258 рублей 83 копеек».

Напомним, в марте 2021 года исковое заявление о несостоятельности к той же компании группы «ПИК» подало ООО «Сервисбух» из Подмосковья. Спустя несколько дней после подачи иска заявитель его отозвал.