Волгоград, , 10:47 — REGNUM Проверку по факту прорыва плотины на ерике Каширин рядом с хутором Репино Среднеахтубинского района начала прокуратура Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехал прокурор Среднеахтубинского района Вадим Дубилин. В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Переливную плотину ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. Её построили в рамках нацпроекта «Экология».

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