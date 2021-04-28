Иваново, , 10:45 — REGNUM Туристические группы из других регионов готовы принять в Ивановской области — группы смогут прибыть в регион с соблюдением правил безопасности автобусными турами или на теплоходах. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности 27 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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До прибытия группы в регион туроператор должен предоставить сведения по всем туристам о прохождении полного курса вакцинации либо о справках о наличии антител к инфекции, выданных не ранее 1 января 2021 года. Туристы автобусных тургрупп также могут представить данные о прохождении тестирования на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня до прибытия. Туристические группы, прибывающие в Ивановскую область автобусными турами, должны предъявить оригинал документа на въезде в регион на контрольных постах. Обязательным условием для въезда является оформление документа на бланке туристической фирмы с подписью руководителя турагентства.

Туристов, которые прибывают в регион водным транспортом, будут проверять с помощью экспресс-тестов на антиген прямо на судне, в последнем остановочном пункте за пределами региона или по пути следования от него до первого пункта в Ивановской области.

На 27 апреля в Ивановской области зарегистрировано 34 227 случая заражения коронавирусом, в стационаре находятся 714 человек. Выздоровели 32 490 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, 1140 пациентов скончались.