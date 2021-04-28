Бокситогорск, Ленинградская область, , 10:47 — REGNUM Четыре человека погибли в Бокситогорском районе Ленинградской области в результате лобового столкновения пустого автобуса и легкового автомобиля. По факту смертельной автокатастрофы проводится проверка. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По имеющейся информации, около девяти часов утра 28 апреля у деревни Дыми в Бокситогорском районе Ленобласти произошло лобовое столкновение заказного автобуса ПАЗ без пассажиров и легкового автомобиля Mitsubishi Lancer под управлением 23-летнего мужчины.

Водитель иномарки и трое его пассажиров — женщина и двое мужчин — погибли на месте происшествия.

«На месте дорожной аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.