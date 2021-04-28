Бокситогорск, Ленинградская область, 28 апреля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, один пострадал в Бокситогорском районе Ленинградской области в результате лобового столкновения пустого автобуса и легкового автомобиля. По факту смертельной автокатастрофы проводится проверка. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». Четыре человека погибли в лобовом ДТП с автобусом в Ленобласти

По имеющейся информации, около девяти часов утра 28 апреля у деревни Дыми в Бокситогорском районе Ленобласти произошло лобовое столкновение заказного автобуса ПАЗ без пассажиров и легкового автомобиля Mitsubishi Lancer под управлением 23-летнего мужчины.

Водитель иномарки и трое его пассажиров — женщина и двое мужчин — погибли на месте происшествия. Водитель ПАЗ получил ранения.

«На месте дорожной аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад» ИА REGNUM уточнили, что ДТП произошло около 09:40 мск на 418 км федеральной автодороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола».

"На месте находятся сотрудники ГИБДД, следственных органов, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — подытожил собеседник агенства.