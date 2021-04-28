Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Блогеры Денни Гонзалес и Кёртис Коннер записали юмористическую песню о любви к криперу — рядовому противнику из популярной видеоигры Minecraft. Об этом сообщило издание Kotaku.

Энтузиасты выпустили клип на свою песню In Love With A Creeper — в нём юноши в комедийной манере рассказывают о желании физической близости с крипером. Ролик собрал уже больше 400 тыс. просмотров на YouTube.

Напомним, крипер — это зелёный монстр и один из самых известных противников в игре Minecraft. Он незаметно подкрадывается к персонажу игрока, издаёт характерное шипение и взрывается.

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