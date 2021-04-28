Москва, , 10:42 — REGNUM Изменение Минских договоренностей может привести к резне в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору агентству «Россия сегодня» Дмитрию Кисилеву, опубликованному 28 апреля на сайте МИД.

Глава МИД отметил, что Запад продолжает убеждать Россию в необходимости смягчения или изменения последовательности Минских договоренностей. Лавров добавил, что Киев хочет взять под контроль Донбасс, включая границу с Россией, а затем уже присвоить особый статус территории.

«Если бы они сделали это так, если бы им кто-то позволил сделать так, то там была бы резня по большому счёту», — сказал министр. Он напомнил, что контроль над границей — это последний шаг в Минских соглашениях, после наделения Донбасса особым статусом, закрепленным в конституции Украины.

Лавров также коснулся темы амнистии. По его словам, минские договоренности предполагают полную амнистию всех, кто принимал участие в боевых действиях с обеих сторон без переходного правосудия.