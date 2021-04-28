Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чебоксарах взят под стражу 21-летний кандидат в мастера спорта, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей в ходе оперативных мероприятий в районе станции Гремячево. В ведомстве считают, что чебоксарец оборудовал тайник-закладку с 3,75 граммами наркотиков для последующего сбыта.

При обыске квартиры со служебной собакой по кличке Ганс полицейские обнаружили полимерные свертки. В ходе следствия транспортной полицией обнаружено ещё 14 закладок с наркотическим средством, из которых 12 — с кокаином. Всего правоохранители изъяли свыше 200 граммов наркотиков.

Фигурантом уголовного дела стал 21-летний кандидат в мастера спорта, который, как полагают правоохранители, продолжительное время занимался распространением наркотиков, оборудуя «закладки» на территории Чувашии.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигурант уголовного дела арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении четырёх жителей, которых обвинили в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов. Им инкриминируется 56 эпизодов преступлений.

Читайте также: Преступную группу в Чувашии обвинили в десятках наркопреступлений