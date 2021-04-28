Джакарта, , 10:42 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева выразила соболезнования в связи с гибелью подводной лодки Nanggala-402, сообщает Antara.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования в связи с трагическим инцидентом с индонезийской подводной лодкой, затонувшей вблизи острова Бали. Это большая трагедия, и мы сочувствуем семьям погибших», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции, состоявшейся в Джакарте 28 апреля.

«Это трагедия, которая, к сожалению, также известна и в российской истории, поэтому мы действительно сочувствуем индонезийскому народу», — заявила Людмила Воробьева.

Подводная лодка ВМС Индонезии затонула на глубине 838 метров. На борту находились 53 человека. Все члены экипажа были объявлены погибшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии проповедник Устаз Абдул Сомад предложил сообществу пожертвовать средства на покупку новой подводной лодки.

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