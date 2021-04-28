Москва, , 10:42 — REGNUM На торговой сессии 27 апреля рубль был малоподвижен относительно ключевых мировых валют, торгуясь в коридоре 74,7−75,34 рубля за доллар и 90,28−90,93 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После относительной деэскалации в Донбассе фокус инвесторов сместился на решение ФРС по процентной ставке и монетарной политике, а также выступление Джо Байдена и квартальную отчетность ведущих мировых компаний, которая сейчас в самом разгаре.

Также нужно учитывать, что поддержку рублю оказывают выплаты корпоративного налога, последний день которых приходится на сегодняшний день, 28 апреля.

При общей оценке примерно в 500 млрд рублей сегодня должна продолжиться продажа экспортной выручки.

Еще один позитивный момент — довольно крепкие позиции цен на нефть, которые вновь подбираются к $67 за баррель даже на фоне «ковидного шторма» в Индии.

Представляется, что 28 апреля диапазон движения рубля будет оставаться примерно таким же, как 27 апреля — 74,50−75,50 рубля за доллар и 90−91 рубля за евро.

Но ситуация может измениться после 21:00 по мск. Примерно на это время намечены ключевые события по монетарной политике ФРС и анонс изменений командой Байдена налогового режима.

На их фоне курс рубля может опуститься до 76 руб./доллар и 91,50 руб./евро», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль продолжает укрепляться, стремясь к отметке 74