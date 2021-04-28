Москва, , 10:40 — REGNUM При обычном штамме коронавируса на одного инфицированного человека приходится порядка четырёх контактных, тогда как при новых штаммах с мутацией это число достигает 23. Об этом в ходе онлайн-конгреса с международным участием «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«При обычном референт-штамме <…> на одного инфицированного у нас порядка четырёх контактных, по которым мы работаем, проводим все мероприятия, это большая работа, то по новым штаммам с мутацией таких контактных у нас 23 в среднем на одного инфицированного», — сказала Попова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что британский штамм циркулирует в 48 регионах России, а южноафриканский — в 11.