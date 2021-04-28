Иваново, , 10:39 — REGNUM Ряд изменений внесён в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» 27 апреля в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«В Ивановской области разрешается проведение мероприятий (спектаклей, концертов, представлений) на базе государственных театров, филармонии и цирка Ивановской области, культурно-досуговых учреждений, в том числе с участием сторонних организаций. При этом обязательным остается выполнение требований регламентов безопасной работы», — уточнили в пресс-службе.

Также в регионе разрешена работа аттракционов в парках культуры и отдыха, для посетителей откроются библиотеки и архивы.

На 27 апреля в Ивановской области зарегистрировано 34 227 случая заражения коронавирусом, в стационаре находятся 714 человек. Выздоровели 32 490 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, 1140 пациентов скончались.