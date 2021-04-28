Сеул, , 10:44 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи составят 3,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Азиатского банка развития (АБР).

По сравнению с прогнозом, опубликованным в декабре 2020 года, показатель вырос на 0,2%. Между тем, прогноз специалистов АБР немного ниже прогнозов Международного валютного фонда (3,6%), но выше, чем у Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В качестве главных причин быстрого восстановления роста южнокорейской экономики представители банка отметили стабильную финансовую и валютную политику, рост экспорта в связи с повышением спроса на полупроводники и товары сферы информационно-коммуникационных технологий, снижение налогов на автомобили и политику «Новый курс».

По прогнозам, в 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3,1%.