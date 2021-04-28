Токио, , 10:36 — REGNUM Рю, главный герой серии файтингов Street Fighter, получит костюм ученика вымышленной школы Энджел Гроув 1993 года. Об этом сообщалось на странице игры Power Rangers: Battle For The Grid в Twitter.

https://twitter.com/Battle4TheGrid/status/1387096848691761152

Рю станет «гостевым персонажем» Power Rangers: Battle For The Grid — в рамках этого кроссовера он получит несколько дополнительных костюмов. Одним из них станет облик ученика Энджел Гроув, школы, в которой учились герои популярного шоу «Могучие рейнджеры».

Напомним, Power Rangers: Battle For The Grid — это игра в жанре файтинга, созданная по мотивам медиафраншизы «Могучие рейнджеры». Её релиз состоялся в 2019 году.

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