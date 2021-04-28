Ярославль, , 10:35 — REGNUM В Ярославле сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области нашли в лесу тайник с крупной партией метилэфедрона. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ярославской области.

Изъятые наркотики УМВД РФ по Ярославской области

Ранее по подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудники наркоконтроля задержали двух 30-тилетних мужчин.

«В лесном массиве у автодороги в Ярославском районе был обнаружен тайник, где находилась крупная партия синтетических наркотических средств общим весом около 20 кг. Сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятые наркотические средства были изготовлены задержанными в подпольной лаборатории по производству наркотиков. Лаборатория обнаружена полицейскими в Тутаевском районе Ярославской области. Изъято оборудование, реактивы, а также крупная партия уже изготовленных наркотических средств весом около 60 кг», — пояснили в МВД.

Конфискованные наркотики должны были распространяться на территории других регионов — всего это 400 разовых доз.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.