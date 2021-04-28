Москва, , 10:35 — REGNUM С 27 апреля все рейсы, прилетающие из Индии, будут обязаны пройти ПЦР-тест на коронавирус. Об этом в ходе онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-2019: эпидемиология, диагностика, профилактика» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Буквально со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, мы это делаем и будем продолжать делать», — сказала Попова.

По её словам, несмотря на «крайне небольшое» число иностранцев, «делать это [тестирование] необходимо».

Попова подчеркнула, что такой контроль будет состоять из двух этапов: «Мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты, и материал будет исследоваться в дальнейшем классической реакцией ПЦР».