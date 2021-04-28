Брюссель, , 10:37 — REGNUM Европарламент (ЕП) проголосовал за соглашение о двусторонних отношениях между Евросоюзом и Великобританией, покинувшей европейское сообщество. Об этом координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт написал 28 апреля в Twitter.

Голосование прошло в дистанционном формате 27 апреля. Верхофстадт отметил, что его итогом стало одобрение соглашения о торговле и сотрудничестве сторон.

«Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, шведский журналист Вольфганг Ханссон обратил внимание на то, что сложные отношения Британии и ЕС привели к «войне вакцин».

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