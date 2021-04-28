Барнаул, , 10:34 — REGNUM В Алтайском крае 43-летняя жительница города Камень-на-Оби попала под уголовную ответственность за издевательства над приёмным ребёнком. Как сообщили иа в пресс-службе следственного управления СКР по региону 28 апреля, уголовное дело в отношении женщины возбуждено по статье п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии…»).

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По данным следствия, на протяжении длительного времени (с января 2020 по апрель 2021 года) подозреваемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. Она избивала и оскорбляла ребёнка, причиняя физические и нравственные страдания.

В настоящее время мальчик вместе с двумя другими несовершеннолетними детьми 14-ти и 10 лет изъяты и помещены в специализированный детский центр.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении опекуна меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения.

«Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела будет дана юридическая оценка должностным лицам органов опеки и попечительства на предмет надлежащего исполнения обязанностей по контролю за замещающими семьями», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, о проведении проверки причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний жительницей Камень-на-Оби в отношении троих детей, находящихся под опекой, уже объявила алтайская прокуратура.