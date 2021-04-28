Санкт-Петербург, 28 апреля 2021, 10:42 — REGNUM Пятеро петербургских полицейских награждены ведомственной медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Об этом 28 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Награду получили сотрудник Полка ППСП Главка лейтенант полиции Дмитрий Зайцев, который в феврале 2020 года спас мужчину, бросившегося в ледяную воду с Ново-Конюшенного моста, а в сентябре того же года спас девушку, упавшую в воду канала Грибоедова.
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Также медаль вручена двум сотрудникам патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району Петербурга, младшему лейтенанту полиции Александру Хохлову и сержанту полиции Александру Хромову. Полицейские в мае прошлого года у дома 66 по улице Марата вытащили из салона горящего автомобиля заснувшего 33-летнего водителя.
Ведомственной награды удостоены и двое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области. Старший сержант полиции Никита Костромин со своим напарником сержантом полиции Владиславом Горневым в январе 2020 года, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание в одной из квартир. Сообщив о случившемся в экстренные службы, полицейские еще до приезда пожарных вытащили из огня мужчину.
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