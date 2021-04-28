Тирасполь, , 10:34 — REGNUM В ходе 1051 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 129 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 47 251 человека. Из них победили инфекцию 43 719 человек, в том числе за последние сутки — 167.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1098 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе шесть человек скончались в течение последних суток. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 203 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 77 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 257 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки. На Пасху в республике не будут запрещать массовые праздничные литургии, но их рекомендовано проводить на открытом воздухе.

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