Москва, , 10:32 — REGNUM Решение правительства РФ о публикации списка недружественных России стран давно назрело, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Обнародование списка недружественных Росcии стран позволит четко расставлять акценты во внешней политике.

Самый главный вопрос: кого поставит Россия во главе этого списка? Вроде бы надо поставить США и Великобританию, но думаю, что цель появления списка иная: одернуть вассалов этих крупных игроков.

Если они не являются самостоятельными странами, то зачем им полноценные посольства в нашей стране? Достаточно консульских служб» — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России скоро представит список недружественных Москве стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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