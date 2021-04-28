Киев, , 10:42 — REGNUM «Особая эстетика дна» — так охарактеризовал грядущий неонацистский марш в Киеве депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Об этом он написал 28 апреля в своём телеграм-канале.

«Очень символично, что эсэсовский марш в Киеве пройдёт именно в день начала штурма Рейхстага», — отметил парламентарий.

Бужанский также добавил, что через полторы недели украинские политики начнут поздравлять людей с Днём Победы.

«Вас громко начнут поздравлять с Днём Победы все те официальные лица, которые оглушительно молчат сейчас. Это я о ценности и искренности поздравлений», — подытожил он.

Отметим, 28 апреля в Киеве запланирована акция неонацистов под названием «Марш вышиванок в честь дня создания дивизии [CC] Галичина».

Напомним, во время Великой Отечественной войны члены дивизии СС «Галичина» принесли присягу Адольфу Гитлеру. В 1944 году формирование было разбито Красной Армией под Бродами, после чего его остатки бросили на подавление словацкого восстания и на борьбу с югославскими партизанами.

Как сообщало информационное агентство «Украинские новости», ранее во Львовском областном совете официально сообщили, что не видят никакой связи между дивизией СС и преступлениями нацистов.

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