Москва, , 10:33 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery в России заменит комплектацию кроссовера Tiggo 4 — Techno на Family. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Данное решение в компании было принято в связи с исключением из моторной линейки 122-сильного атмосферного мотора, с которым Tiggo 4 продаётся в России с апреля 2019 года.

Место атмосферного двигателя займёт 147-сильный турбомотор, а вариатор CVT7 будет заменён на CVT9.

Chery Tiggo 4 Family будет продаваться с дисками из лёгкого сплава размером 17 дюймов, зеркалами заднего обзора с опцией электрического складывания, а также с панорамным люком и электроподогревом кресел второго ряда.

Безопасность водителя и пассажиров будут обеспечивать боковые подушки безопасности. Ожидается, что новинка будет стоить не меньше, чем актуальная версия Techno (1 369 900 рублей).

Ранее на автовыставке в Шанхае (КНР) компания Chery представила кроссовер Tiggo 7 Pro Super Edition с покрытыми антихромом деталями и тонированными фарами.

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