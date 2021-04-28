Уфа, , 10:38 — REGNUM Глава администрации ЗАТО Межгорье Илья Терехов досрочно освобождён от занимаемой должности в связи с отставкой по собственному желанию. Эту информацию 28 апреля подтвердили в пресс-службе администрации главы Башкирии.

Сообщается, что решение об освобождении Терехова от занимаемой должности было принято советом ЗАТО Межгорье 27 апреля.

Отмечается, что временно исполнять обязанности главы администрации ЗАТО Межгорье будет Вячеслав Калугин.

Терехов занимал должность главы администрации города два года с 15 апреля 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-министр дорожного хозяйства Башкирии назначен помощником главы республики.