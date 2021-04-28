Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Центр Екатеринбурга вновь задействуют для репетиции парада Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В городе перекроют проспект Ленина (от улицы Пушкина до улицы Хохрякова), улицу Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина), улицу 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина) и площадь 1905 года с 20:00 28 апреля 2021 года до 04:00 следующего дня (время местное).

Автобусы, проезжающие по данным улицам, пустят в объезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проведут генеральную репетицию парада днём 7 мая 2021 года.

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