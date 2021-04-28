Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного ДТП в Ростове-на-Дону, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 28 апреля.

Авария произошла на проспекте Нагибина примерно в 1:10 мск. Предположительно, водитель Toyota Camry, лишённый права управления, столкнулся со стоящим в попутном направлении ГАЗ-330 232. «ГАЗель» была привлечена дорожными службами, вокруг транспортного средства были выставлены знаки и ограждения.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия, пострадали два пассажира легкового автомобиля.

По данному факту проводится проверка.