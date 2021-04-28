Токио, , 10:29 — REGNUM В игре Super Mario Party для гибридной консоли Nintendo Switch появился онлайн-режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании Nintendo.

Новый режим позволит обладателям Super Mario Party играть со своими друзьями по сети. Однако для этого им понадобится активная подписка на сервис Nintendo Switch Online.

ИА REGNUM напоминает, что Super Mario Party — это сборник различных мини-игр, рассчитанных на совместное прохождение. Его релиз состоялся в октябре 2018 года.

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