Люблин, Польша, , 10:27 — REGNUM Сейм Люблинского воеводства Польши выпустил официальное заявление, в котором осудил действия белорусских властей в отношении активистов Союза поляков Белоруссии. Документ опубликован на сайте местного регионального правительства Lublin.uw.gov.pl.

«Мы протестуем против нарушения прав польского меньшинства белорусскими властями. Лишение представителей польской диаспоры на выражение активной гражданской позиции и на общественную деятельность является нарушением прав национальных меньшинств. Это также нарушение Соглашения между Польшей и Белоруссией о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, подписанном еще в 1992 году. Поэтому мы, от имени Сейма Люблинского воеводства, осуждаем действия белорусской власти», — говорится в документе.

Позиция была принята депутатами люблинского Сейма единогласно. Заявление было направлено президенту, премьер-министру и министру иностранных дел Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии задержан ряд активистов местного Союза поляков. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов.