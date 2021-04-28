Магас, , 10:27 — REGNUM Власти Ингушетии готовятся к летним школьным каникулам. По предварительным данным, намечено охватить организованным летним отдыхом 4451 ребенка, сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин в ходе совещания в режиме видеоконференции, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По его словам, в республике будут открыты 43 детских лагеря отдыха, в том числе 39 — пришкольных и четыре стационарных. При этом путевками в них будут обеспечивать в первую очередь детей-инвалидов, детей из неполных семей и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время идет активная подготовка к открытию лагерных смен, проводятся ремонтные работы, составляются штатные расписания, разрабатывается меню, отметил Сластенин.

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