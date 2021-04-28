Пермь, , 10:26 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году расширят систему видеонаблюдения за пожарной обстановкой в лесах. Дополнительно установят 15 камер, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В результате в регионе число видеокамер доведут до 40, а охват видеонаблюдением составит 3,1 млн га лесного фонда.

Сейчас функционирует 25 IP-камер. Они следят за пожарной обстановкой на территории 2 млн га леса вблизи 25 населенных пунктов. Искусственный интеллект анализирует видеопоток и в режиме реального времени подает диспетчеру сигнал о возможном задымлении.

Благодаря системе «Лесохранитель» в 2020 году выявлено 97 задымлений, из которых 18 подтвердились как лесные пожары. Это позволило сохранить сотни гектаров леса и предотвратить губительное воздействие на экосистему региона.