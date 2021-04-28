Ижевск, , 10:26 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 апреля прививку от коронавируса сделали 85 104 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 48 619 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были вакцинированы 1200 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1349 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в регионе провели 1 050 431 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2529 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2150 исследований.

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