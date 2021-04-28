Ярославль, , 10:26 — REGNUM В Ярославле школьные пищеблоки могут сдать в концессию. Об этом сообщает муниципалитет Ярославля. 27 апреля в муниципалитете состоялось заседание рабочей группы, где обсуждалось это предложение.

Школьная столовая City-yaroslavl.ru

В состав рабочей группы входят депутаты муниципалитета Ярославля, представители департамента образования мэрии города и ООО «Комбинат социального питания».

Необходимость концессии сторонники идеи объясняют печальным состоянием пищеблоков.

«Требуется как ремонт помещений, так и замена зачастую дорогостоящего оборудования. Незначительную часть пищеблоков удалось отремонтировать и обновить в них оборудование в 2008 — 2009 годах. С тех пор приходится поддерживать столовые и буфеты-раздатки в школах своими силами. Необходима программа модернизации пищеблоков в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении муниципалитета Ярославля.

По данным корреспондента ИА REGNUM, концессионер готов провести модернизацию пищеблоков на собственные деньги. В это может быть вложено 225 миллионов рублей. Взамен концессионер хочет гарантий контрактов по питанию школьников. Срок концессии может составить 15 лет.

«Рабочая группа рекомендовала мэрии проработать возможность заключения долгосрочного контракта по организации питания в общеобразовательных организациях города Ярославля, в частности договора концессии, в рамках исполнения которого организация, предоставляющая услуги питания для школьников, могла бы за свой счет провести модернизацию пищеблоков в короткие сроки», — говорится в сообщении муниципалитета Ярославля.

Рабочая группа рекомендовала департаменту образования мэрии города предоставить список наиболее проблемных пищеблоков и суммы, которые нужны на модернизацию. Между тем сама идея вызывает вопросы у некоторых депутатов. Не исключено, что своё слово здесь скажет и антимонопольная служба — ведь в таком случае мэрии школам придётся отказаться от конкурсов на питание, которые необходимы по закону.

При этом тот факт, что с питанием школьников в Ярославле есть проблемы, и их надо как-то решать, ни у кого не вызывает сомнений.

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