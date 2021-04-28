Воронеж, , 10:25 — REGNUM Более 150 тыс. жителей Воронежской области завершили вакцинацию от коронавируса на утро 28 апреля. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев.

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Общее число жителей региона, получивших лишь первый компонент вакцины или уже оба, превышает 217 тыс. человек, уточнил Гусев

«По-прежнему призываю тех, кто не имеет противопоказаний, привиться. Надеюсь, длинные майские выходные помогут и дальше разрывать цепочку коронавируса, а вакцинация приблизит нас ко времени, когда мы забудем про эту болезнь», — написал Гусев.

На 27 апреля в регионе подтверждено 80 097 случаев заражения коронавируса, 75 405 человек выздоровели, умерли 3 205 пациентов.