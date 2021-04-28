Чувашская Республика – Чувашия, , 10:25 — REGNUM В Чувашии ежегодно будет отмечать День избирательных комиссий. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новый профессиональный праздник в республике будут отмечать 27 июля. В документе отмечается, что решение об учреждении Дня избирательных комиссий принято с учётом «признания их роли» в Чувашии в обеспечении «реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля с инициативой об учреждении данного праздника к главе республики Олегу Николаеву обратился исполняющий обязанности председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов, предложив праздновать его 27 июля — в этот день в 1995 году прошло первое заседание республиканского избиркома.

Напомним, в сентябре 2021 года в Чувашии будут выбирать депутатов Госдумы России и Госсовета республики.

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