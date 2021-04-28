Ташкент, , 10:24 — REGNUM В столице Узбекистана Ташкенте началась вакцинация жителей российским препаратом «Спутник V». Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе мэрии города.

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«С двадцать восьмого апреля в центральных поликлиниках Ташкента стартует вакцинация вакциной «Спутник V», — говорится в телеграм-канале мэрии.

Отмечается, что в первую очередь российский препарат будут получать люди старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 апреля, в аэропорт Ташкента было доставлено 50 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Всего в Узбекистан планируется поставить миллион доз «Спутник V» для вакцинации 500 тыс. человек.

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