Ижевск, , 10:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 28 апреля выявили 55 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 55 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 665 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 62человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 335 человек. 413 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один человек, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2917 человек. Из этого числа 2549 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 311 человек — в состоянии средней степени тяжести, 57 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 27 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 83 904 человека. Второй компонент препарата получили 48 619 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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